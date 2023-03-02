В Норвежском совете по делам беженцев в Украине сообщили, что сумма выплаты согласована между гуманитарным сообществом и Министерством социальной политики.
Речь идет о 2220 грн в течение трех месяцев на одного члена домохозяйства.
"Если вас трое: 2 220 х 3 человека х 3 месяца, вы получите 19 980 грн. Если вас четверо: 2 220 грн х 4 человека х 3 месяца, вы получите 26 640 грн. Если вас пятеро: 2 220 грн х 5 человек х 3 месяца, вы получите 33 300 грн", - рассказали в ведомстве.
Если семья состоит из нескольких человек, то она будет осуществлена одним платежом, но максимальное количество членов семьи, которым может быть начисление выплаты, составляет пять человек.
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Помощь могут получить внутренне перемещенные лица, а также люди, проживающие в районах, пострадавших в результате боевых действий.
Приоритет – самые уязвимые категории. Принимают во внимание местожительство и происхождение, состав семьи, наличие детей и пожилых людей, доходы семьи.
Напомним, в ПФУ обратились к украинцам относительно выплат за февраль перед новой индексацией.
Также сообщалось, что в Нафтогазе предупредили об удвоенных суммах в платежках: "до 5 марта нужно...".
Кроме того, Politeka.net сообщала об индексации пенсий: в Кабмине уточнили, на сколько и для кого с 1 марта вырастут выплаты.