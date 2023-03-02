В Норвежском совете по делам беженцев в Украине сообщили, что сумма выплаты согласована между гуманитарным сообществом и Министерством социальной политики.

Речь идет о 2220 грн в течение трех месяцев на одного члена домохозяйства.

"Если вас трое: 2 220 х 3 человека х 3 месяца, вы получите 19 980 грн. Если вас четверо: 2 220 грн х 4 человека х 3 месяца, вы получите 26 640 грн. Если вас пятеро: 2 220 грн х 5 человек х 3 месяца, вы получите 33 300 грн", - рассказали в ведомстве.

Если семья состоит из нескольких человек, то она будет осуществлена одним платежом, но максимальное количество членов семьи, которым может быть начисление выплаты, составляет пять человек.

Помощь могут получить внутренне перемещенные лица, а также люди, проживающие в районах, пострадавших в результате боевых действий.

Приоритет – самые уязвимые категории. Принимают во внимание местожительство и происхождение, состав семьи, наличие детей и пожилых людей, доходы семьи.

Напомним, в ПФУ обратились к украинцам относительно выплат за февраль перед новой индексацией.

Также сообщалось, что в Нафтогазе предупредили об удвоенных суммах в платежках: "до 5 марта нужно...".

Кроме того, Politeka.net сообщала об индексации пенсий: в Кабмине уточнили, на сколько и для кого с 1 марта вырастут выплаты.