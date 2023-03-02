Средняя выплата на одного депутата за январь 2023 составила 48,8 тысячи гривен. Сумма включает в себя собственное оклад - 100% прибавку к окладу и вариативные выплаты - за почетное звание, за научную степень, средства за отпуск, больничную или служебную командировку, сообщает "Украинская правд".
396 из 415 депутатов получили стопроцентную надбавку к своему должностному окладу за январь 2023 года за "интенсивность труда".
Наибольшую выплату получил председатель парламента Руслан Стефанчук – 78,9 тысяч гривен и председатель комитета ВРУ по иностранным делам Александр Мережко – 69,1 тысяч гривен.
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"Люди концы с концами не могут свести, цены каждый день поднимаются. ребята погибают в окопах, а они жируют!",
"Я уже и не удивляюсь, у одних них только все стабильно, несмотря ни на что, и чихать они хотели на войну и на людей, себя никогда невозможно обделить))",
"И, к сожалению, ни один из них не отказался от такой надбавки в пользу ВСУ или лечения раненых. Когда же в нашей стране будет справедливость??",
"С них надо снять все надбавки и назначить такую зарплату как у пенсионеров",
"Неужели вообще совести нет?",
"Какой позор", - пишут украинцы в комментариях.
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