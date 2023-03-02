Об этом, как пишет Politeka.net, заявил председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков в интервью "Настоящему времени".

Очередным испытанием для украинской энергетической системы станет жара.

По словам чиновника, когда летом повысится температура, люди начнут включать дополнительные охлаждающие приборы, в том числе кондиционеры.

«Это тоже может вызвать дефицит. Энергетикам уже нужно готовиться к ремонту оборудования и к следующему осенне-зимнему максимуму», — подчеркнул Плачков.

Он также подчеркнул, что, несмотря на массированные ракетные обстрелы, энергосистема страны справилась с вызовом – прогноз россиян, что украинцы замерзнут зимой не оправдался.

Впрочем, отмечает Плачков, об экономии электроэнергии забывать не стоит, как и о 100% оплате услуг.

Добавим, что украинцам напомнили, что пора передавать показатели счетчиков. Киеву и Донецкой области - с 27 февраля по 3 марта, Днепропетровской области - с 27 февраля по 2 марта.

«Своевременная фиксация показаний счетчика, залог корректного формирования счета», - отметили в Yasno.

Напомним, в "Нафтогазе" предупредили украинцев, что обязательно нужно успеть сделать до 5 марта.

Также сообщалось, что Нафтогаз предъявил долг жительнице Мариуполя, в доме которой нет газа уже год.