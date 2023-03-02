Полиция задержала злоумышленника, который после переехал в Одессу и арендовал квартиру.

В одном из домов Куяльницкой общины мужчина из Херсона, который находился в гостях у проживающей семьи, похитил у владельца квартиры 75 тысяч гривен и 600 долларов США. Сообщение об этом появилось в полиции Одесской области.

Хозяин квартиры обнаружил исчезновение денег и личных вещей вечером, когда вернулся домой из поездки. Он сообщил о случившемся в полицию и сказал, что в его отсутствие в доме оставался знакомый из Херсона, которого семья приютила из-за боевых действий.

Полиция задержала злоумышленника, который переехал в Одессу и арендовал квартиру. Они изъяли у него большую часть похищенных денег и вещи его знакомого.

Мужчине предъявили обвинение в тайном похищении имущества, совершенном в условиях военного положения, согласно ч. 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Если он будет признан виновным, ему грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения.

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"Они ориентировались на покупателей, которые ищут машину для военных, чтобы в дальнейшем оформить фиктивные документы о передаче транспортных средств на фронт", - рассказали в полиции.

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