Об этом сообщает спецпрокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона.

Одесситка воспользовалась заведомо поддельными документами, в которых содержались ложные сведения о наличии у нее права собственности.

Она, обманув государственного регистратора, зарегистрировала за собой нежилые здания и постройки общей площадью более 13 тыс. кв. м, принадлежащих государству в лице Министерства обороны.

Стоимость этих помещений, расположенных в одном из районов Одессы, составляет почти 9 млн гривен.

В настоящее время в суд готовится ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование осуществляют следователи ГУ Нацполиции в Одесской области, оперативное сопровождение: работников ДСР Нацполиции в Одесской области.

Подозреваемой житильнице Одессы сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 УК.

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