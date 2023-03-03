В марте провели индексацию пенсий, но пенсионеры остались недовольны увеличением выплат.

Как сообщает в "GSMinfo", большинство из пенсионеров получили "копеечную" доплату.

Сообщается, что несмотря на полномасштабную российско-украинскую войну, в нашей стране было принято решение провести ежегодную индексацию пенсий, которая составит 19,7% от расчетного размера выплат.

Однако, многим пенсионерам прибавили к пенсиям всего лишь 100 гривен - сумму, доплаты ниже которой не могут быть по закону.

Связано это с тем, что доплата рассчитывается из расчетного размера пенсии, а не из фактического.

Таким образом, когда пенсионеру платят 2500 гривен - скорее всего, его расчетная пенсия составляет около 2050 гривен, все остальное, к примеру, доплата за стаж.

Индексируется меньшая сумма, и в результате получится повышение пенсии около 2600 гривен.

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