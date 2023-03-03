Аспирант Львовской политехники защитил диссертацию на украинском языке, хотя сам из Китая.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Гражданин Китая стал первым, кто получил докторскую степень, досконально изучив украинский язык. Ученый изучал прикладную механику – язык в этой специальности очень специфичен, изучить ее сложно. Хотя мог защищаться на английском, китаец выбрал именно украинский.

В Украину Сянь Нин Ше приехал шесть лет назад, после учебы в одном из университетов Китая. Во Львове пошел на подготовительные курсы украинского, а затем поступил на магистратуру по специальности прикладная механика. Диссертацию защитил успешно. Когда началась война, Сянь Нин на время выехал в Венгрию, потому что настояли родители, которые очень волновались за него, но впоследствии аспирант вернулся.

“Я живу здесь, я могу, поэтому я помогаю. Когда я думаю, люди, которых я знаю, друзья, профессора, все они продолжают жить здесь. Они дали мне силы здесь учиться», – утверждает Сянь Нин.

Уезжать из Украины Сянь Нин в ближайшее время не планирует. Хочет заниматься здесь преподавательской деятельностью, а по возвращении домой будет работать инженером. Он искренне не понимает, почему некоторым украинцам так трудно овладеть украинским, потому что он - китаец - выучил его с нуля.

Украинцы в свою очередь восхищаются этим мужчиной:

"Молодец этот китаец! Меня больше всего раздражают люди в Украине, которые говорят, что прекрасно владеют украинским языком, но в повседневной жизни общаются на русском. Если все украинцы будут говорить, что мы знаем украинский, но общаться будем на русском, то украинцы самая глупая нация в мире";

"Хороший для украинцев пример!";

"Китаец изучил украинский и смог защититься по не самому простому предмету, в то время как депутат Одесского совета, всю жизнь прожив в Украине, не способен даже понимать разговорный";

"Прекрасный пример для всех "какая разница". Хотя очень интересный факт отслеживается: за границей добросовестно учат язык страны, которая их приняла, и даже пытаются на том языке разговаривать, а украинский - "ну не родной язык, сложная мне". Здесь сделаешь, так сказать";

"А наши граждане Украины ну никак не могут выучить украинский язык за всю свою жизнь".

Напомним, во Львове мошенники ограбили находившегося на лечении защитника: отобрали даже обувь и куртку.

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