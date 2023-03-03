Украинцы в очередной раз предлагают отказаться от перехода на летнее время.

На сайте президента Украины просят рассмотреть петицию по отмене перехода на летнее время в Украине.

Также инициатор обращения приводит ряд причин, с которыми, по его словам, сталкивается наша страна через переход на летнее время, а именно:

переход на летнее время приводит к расстройству биологического ритма человеческого организма,

вследствие перехода на летнее время увеличивается количество аварий, переход также приводит к увеличению энергопотребления, что не только вредит окружающей среде, но и становится финансово неоправданным,

переход на летнее время приводит к потере производительности на рабочем. месте, поскольку люди в этот период чаще страдают сонливостью и дефицитом концентрации.

"Практически весь цивилизованный мир отказался от данной практики из-за неэффективности (экономической) и опасности для здоровья людей. Поэтому мы призываем Вас принять наши просьбы по поводу отмены этого "пережитка прошлого", а именно перехода на летнее время в Украине. Это позволит снизить риски для здоровья наших граждан, улучшить безопасность на дорогах, повысить эффективность и производительность и т.д.", резюмировал автор петиции.

Напомним, украинцам рассказали, будут ли выходные 8 марта и на Пасху в этом году.

Также сообщалось, что украинцы предложили альтернативу 8 марта: "Нужно создать два выходных в честь...".

Кроме того, Politeka писала, украинские нардепы получили "жирную" надбавку к зарплатам, названы суммы.