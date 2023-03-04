К примеру, коллекционная монета в 5 копеек 1992 года выпуска появилась на профильном портале "crafta.ua". Сообщается, что такая мелочь может стоить 3500 гривен.

Цена указана за один экземпляр. Такая стоимость обусловлена малым тиражом, которым была выпущена эта монета.

В старых кошельках и карманах украинцы могут найти 5-копеечные монеты, которые можно дорого продать.

На этом же профильном сайте продается монета 5 копеек 1992 года за 4 200 гривен.

При этом эксперты отмечают, что 5 копеек из банковского набора стоят дороже, чем монеты, которые были в обращении.

На интернет-аукционах можно встретить 5 копеек, изготовленных из разных материалов, но общей чертой этих монет является то, что они были отчеканены в 1992 году и официально не были в употреблении.

"Чем лучше состояние, тем больше будет желающих купить такой пятак", – подчеркивают знающие нумизматы.

Напомним, в Украине за 1 копейку можно получить более 13 тысяч, фото: в чем ее особенность.

Как сообщала Politeka, за 10 копеек можно получить 17 тысяч гривен: фото монеты и почему она уникальная.

Монета 1992 года выпуска, изготовленная из латуни, была в обиходе с 1991 по 2021 год.

Также Politeka писала, что украинцы предлагают списать долги по кредитам с защитников: "рискуют своими жизнями".