Зарплаты в Украине и Польше, где находятся миллионы украинских беженцев, на аналогичные должности сильно отличаются.

Об этом сообщила редакция международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Чтобы проанализировать вакансии, которые имели наибольший спрос с декабря 2022 до февраля 2023 в Польше и Украине, аналитики использовали данные с польского и украинского сайтов по поиску работы Gremi Personal и Work UA.

Так, заработная плата директоров в Польше практически вчетверо выше украинской – в то время как украинский директор получает около 25 тысяч гривен, их польские коллеги могут зарабатывать до 93 тысяч гривен. Самая большая разница в заработной плате наблюдается в должности менеджера по продажам, где украинский менеджер зарабатывает 15 тысяч гривен, польский – около 92 тысяч гривен.

В то же время меньше всего из указанных вакансий зарабатывают кассиры и охранники, однако заметный разрыв между зарплатой в Польше и Украине также наблюдается. Украинцы за такую ​​работу получают 10 тысяч гривен, в то время как поляки – 35 тысяч гривен.

"Чрезвычайно большая разница между заработками в двух государствах приводит к тому, что количество трудоустроенных в Польше ежедневно увеличивается", - заявила директор департамента рекрутации в агентстве Анна Джаболка.

Представители Агентства сообщили, что ранее в Польше был высок спрос на низкоквалифицированных работников, однако в последнее время ситуация изменилась. За последние полгода в стране возникло значительное количество украинских бизнесов, которые предпочитают нанимать сотрудников из своей родной страны.

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