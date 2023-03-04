Жительница одного из сел Николаевщины во время активного обстрела населенного пункта и возможного наступления оккупационной армии приютила украинских военных.

Как говорится в сюжете "Радио Свобода" , 67-летняя Клавдия Ивановна, которую защитники прозвали "Комбатом", а после "Ивановной" умело управляет мопедом, на котором возит еду на блокпосты. Женщину-героиню там знают все, ведь она носит сильный характер и огромную жажду победы.

"Я их не покину, буду стоять с ними до последней капли крови", - так о "своих ребятах-орликах" говорит Ивановна. Именно так она отзывается о бойцах Вооруженных сил, о которых заботится.

Пенсионерка живет в одном из "горячих" сел Николаевской области. Ее старшего сына убил обломок вражеской ракеты. Однако "Ивановна" не отчаивается и подчеркивает, что вместо одного сына, у нее их теперь сто.

На ее столе в доме женщины всегда есть конфеты и печенье для воинов. Клавдия называет их "сладкоежками". Для ребят она отвела места для отдыха и стирки вещей. Перед отправкой на позиции готовит им поесть, варить чай и компот.

"Я на них говорила: "Мои орлики, мои солнца, мои ястребы. Пока вы стоите на тех рубежах, мы здесь все живы. Вы сойдете и мы пропадем здесь без вас". На сто процентов уверена, что Победа будет за нами. На таких ребятах, как наши, держится Украина", - отмечает "Ивановна".

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