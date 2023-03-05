Жители сел могут получить финансовую помощь от правительства.

Жители украинских сел, которые во время военного положения продолжают засаживать огороды, выращивать птицу и держать крупный рогатый скот, могут получить финансовую помощь, сообщает издание "На пенсии".

Получить выплаты могут только те, владельцы животных, у кого они идентифицированны.

Поэтому жителям сел будет выгоднее регистрировать крупный рогатый скот.

Сообщается, что сегодня только половина владельцев сельскохозяйственных животных имеет доступ к программе государственной поддержки из-за условия програмы.

Для регистрации животного его владелец должен обратиться в государственные учреждения ветеринарной медицины по месту проживания.

В зависимости от вида животного процедуру проводят в разные сроки. Если это крупный рогатый скот, овцы или козы — на протяжении 7 дней от рождения, для свиней — от 60 дней от рождения.

Директор департамента агропромышленного развития во Львовской облгосадминистрации Татьяна Гетьман отметила, что в 2022 году владельцы, которые имеют зарегистрированных и идентифицированных животных получили из бюджета области свыше 26,2 млн грн дотаций за удержание 4952 коров.

Помощь оказывалась не только фермерским хозяйствам, но и физическим лицам.

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