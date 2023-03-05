В Верховной Раде обсуждается целесообразность введения видеофиксации обучения в школах, в частности записи уроков.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель председателя Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Ирина Констанкевич.

По ее словам, речь идет о видеофиксации, которая будет записывать возможные противоправные действия в школах. Больше нигде эти видео показывать не будут.

При необходимости видео будут прилагать к доказательствам или обращениям в суде.

школа, школьник, учеба

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Также она добавила, что подобную систему имеют школы Великобритании, Израиля, Китая, Норвегии, США.

школа, дети

"Во время войны мы особо некуда потратить бюджетные средства?)))))
Дальше будем волонтерить пока средства разлетаются",
"Что за маразм, мало того что оценок нет, обучение какое-то непонятное, дети ходят как повезет в школу да еще камер натыкают",
"Мы что уже войну выиграли???? Это просто на голову не налезает",
"Окна пластиковые, новые двери, компьютерные новые классы повсюду установили и поменяли на старые, туалеты совковые с дырой в пять метров повсюду ликвидированы и стоят новые в середине теплые? поставить чтоб бедный учитель за восемь тысяч гривен там не расхлебывался а был как заключительный целый день под присмотром!",
"Денег некуда девать во время войны? Так у меня есть несколько предложений: верните военным их выплаты! Вырабатывайте оружие! Оплатите покупки волонтерами, потому что эти суммы для государства ничто, а они спасают жизнь?"
"Обеспечьте прежде всего учителей нормальной заработной платой, а уже тогда ставьте видеофиксации!", - жалуются украинцы в комментариях к новости.