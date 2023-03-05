В Верховной Раде обсуждается целесообразность введения видеофиксации обучения в школах, в частности записи уроков.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель председателя Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Ирина Констанкевич.
По ее словам, речь идет о видеофиксации, которая будет записывать возможные противоправные действия в школах. Больше нигде эти видео показывать не будут.
При необходимости видео будут прилагать к доказательствам или обращениям в суде.
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Также она добавила, что подобную систему имеют школы Великобритании, Израиля, Китая, Норвегии, США.
Дальше будем волонтерить пока средства разлетаются",
Напомним, украинским школьникам придется составлять аттестацию по 4 обязательным предметам: подробности законопроекта.
Как сообщала Politeka, в Украине предлагают изменить текст гимна: "Досадно слушать такие слова".
Также Politeka писала, что украинцы требуют усилить наказание за разворовывание бюджета и коррупцию: "Это недопустимо".