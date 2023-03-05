В школах могут ввести видеофиксацию уроков, украинцы высказали свое мнение.

В Верховной Раде обсуждается целесообразность введения видеофиксации обучения в школах, в частности записи уроков.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель председателя Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Ирина Констанкевич.

По ее словам, речь идет о видеофиксации, которая будет записывать возможные противоправные действия в школах. Больше нигде эти видео показывать не будут.

При необходимости видео будут прилагать к доказательствам или обращениям в суде.

Также она добавила, что подобную систему имеют школы Великобритании, Израиля, Китая, Норвегии, США.