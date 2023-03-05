Сообщается, что теперь размер средней пенсии будет составлять более 5 тысяч гривен, передает "Укринформ".
Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции в пятницу, 3 марта, индексация составила 19,7%. Повышение размера пенсий состоится для 10,5 миллиона пенсионеров.
По его словам, впервые размер средней пенсии пересечет отметку в 5 тысяч гривен. На сегодня это было 4,6 тысяч гривен.
К слову, максимальный размер пенсии в Украине сейчас составляет 20930 грн, минимальный 2093 грн.
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Ранее сообщалось, что в марте провели индексацию пенсий, но пенсионеры остались недовольны увеличением выплат.
Как сообщается в "GSMinfo", большинство из пенсионеров получили "копеечную" доплату.
Сообщается, что несмотря на полномасштабную российско-украинскую войну, в нашей стране было принято решение провести ежегодную индексацию пенсий, которая составит 19,7% от расчетного размера выплат.
Однако, многим пенсионерам прибавили к пенсиям всего лишь 100 гривен - сумму, доплаты ниже которой не могут быть по закону.
Связано это с тем, что доплата рассчитывается из расчетного размера пенсии, а не из фактического.
Напомним о пенсии более 10 тысяч гривен: сколько пенсионеров в Украине получают такие выплаты.
Кроме того, сообщалось, что весной украинцев ждет "сюрприз" в платежках, тарифы могут измениться: "До апреля...".
Также Politeka.net писала, что украинцам подарят по 20 тысяч к пенсии: кто может рассчитывать на выплаты.