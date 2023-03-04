Да, аномальное явление зафиксировали в субботу, 4 марта.

Местные поблики сообщают, что в Ровенской области вечером, 4 марта, во время ледяного снегопада и ударила молния с громом.

"В Вараше зафиксировали редкое метеорологическое явление: молния и снег. Весна, да весна…", - говорится в сообщении.

Кстати, по информации Украинского гидрометеорологического центра, ночью и утром 5 марта удержатся порывы ветра 15-18 м/с. И уровень опасности, желтый

Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Во время мощных порывов ветра плотно закрывайте окна домов. На улице держитесь подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередач.

Напомним, на Украину надвигается опасность: объявлено предупреждение, в каких регионах будет хуже всего.

Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды в большинстве регионов страны.

Также сообщалось, что украинцы предложили альтернативу 8 марта: "Нужно создать два выходных в честь...".

Кроме того, Politeka писала, что украинские нардепы получили "жирную" прибавку к зарплатам, названные суммы.