Европейские производители не смогли отгрузить тысячи готовых автомобилей из-за дефицита водителей автовозов, многие из которых были украинцами.
Об этом сообщили в УкрАвтопроме со ссылкой на Automotive News Europe.
Многие водители грузовиков, работавших в Евросоюзе, были из Украины, однако после начала полномасштабной войны они стали недоступны, поэтому проблемы с логистикой значительно обострились.
Автомобильные гиганты Европы, Stellantis и Renault активно убеждают своих работников переквалифицироваться и стать водителями грузовиков. Так Stellantis уговорила около 140 сотрудников зарегистрироваться на программу переквалификации, затраты на которую полностью покрывает компания.
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Тем временем в Renault тоже начали процесс обучения работников, чтобы те могли получить водительские права грузовика.
Отметим, что зарплаты в Украине и Польше, где находятся миллионы украинских беженцев, на аналогичные должности сильно отличаются.
Напомним, украинцев предупредили о повышении тарифов на электроэнергию: вынуждены искать выход.
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