В Украине готовятся ввести новый налог на товары.
В Верховной Раде зарегистрирован проект Закона о налоге на воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных или ароматических веществ.
В частности, в НКУ предусматривают при налогообложении вод, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных или ароматических веществ (код товара (продукции) согласно УКТ ВЭД 2202 10 00 00) применение ставки акцизного налога в размере 10,00 грн за каждые 25 граммов сахара или другого эквивалентного 25 граммам сахара подсластительного вещества в 1 литре.
Правда, временно, до 31 декабря 2023 года включительно, но не ранее даты прекращения или отмены военного положения в Украине, будет применяться ставка акцизного налога в размере 5,00 грн за каждые 25 граммов сахара или другого эквивалентного 25 граммам сахара подсластительного вещества в 1 ли.
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Заметим, что наиболее популярные газированные сладкие напитки содержат в зависимости от торговой марки 70-110 г сахара на 1 литр.
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