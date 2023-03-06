В школах Украины могут ввести преподавание предметов на двух языках.

Когда ожидать такого новшества, пока неизвестно. Детали рассказал гендиректор директората дошкольного, школьного, внешкольного и инклюзивного образования МОН Украины Олег Ересько в эфире "Утра дома".

Он напомнил, что в 2022 году в Украине презентовали программу "Образование 4:0. Украинский рассвет". В ней предусмотрена реализация различных реформ. Среди них есть введение билингвальной (двуязычной) системы обучения.

Ересько при этом отметил, что в нашем государстве есть немало учебных заведений, которым посещают дети, имеющие способности к изучению иностранных языков. Так что в этих школах практикуют раннее изучение языков.

"Мы же планируем, что со временем в старшей школе профильный предмет обязательно будут преподавать на двух языках - украинском и английском", - заявил чиновник.

Ересько объяснил тем, что сейчас все лучшие учебные материалы разработаны именно на английском языке.

Напомним, украинцам рассказали, будут ли выходные 8 марта и на Пасху в этом году.

Также сообщалось, что украинцы предложили альтернативу 8 марта: "Нужно создать два выходных в честь...".

Кроме того, Politeka писала, украинские нардепы получили "жирную" надбавку к зарплатам, названы суммы.