Завершилось масштабное голосование по выходному 8 марта.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Минцифру, в опросе приняли участие более 2,1 млн украинцев.

«Этот опрос стал самым массовым среди всех 11 голосований, реализованных в Действии. В нем приняли участие более 2,1 млн украинцев», - говорится в сообщении.

В результате 703 тысяч пользователей проголосовали за то, чтобы сделать 8 марта рабочим днем.

Сто десять тысяч украинцев, принявших участие в голосовании, не определились.

При этом 1,3 млн. пользователей проголосовали за то, чтобы оставить 8 марта выходным.

"Результаты голосования учтут в Парламенте перед принятием законопроекта о 8 марта", - заверили в Минцифре.

Отметим, что опубликованные результаты голосования вызвали новую волну споров среди пользователей Facebook.

«Мы наконец-то начали отходить от этих выходных на все возможные праздники, а здесь - на тебе, 8марта… Я бы не отказалась от выходного на 2й день Пасхи, но точно не 8 марта»,

«С пеной во рту защищают праздник, потому что он международный) В гугле посмотреть тяжело страны, где действительно его празднуют. И уже давно потерялся смысл самого праздника, потому что это не праздник весны и женщин»,

«8 марта – это не праздник весны, а День борьбы за права женщин. Почему это должно быть выходным?», «Украинцам, чтобы не работать», «Советские рабы».

Напомним, украинцев предупредили о резком подорожании популярного овоща.

Также Politeka сообщала, что "базовые" продукты в Украине растут в цене: как изменилась стоимость всего за месяц.

Кроме того, сообщалось, что цены на курятину, яйца и молочку изменятся: чего ждать уже этой весной.