Как сообщили в пресс-службе полиции Киева, в Голосеевском районе ювенальные полицейские и соцработники изъяли из неблагополучной семьи новорожденную девочку. Ребенок, которому всего две недели, проживал в ужасных условиях: горы мусора, грязь, разбросанная одежда, окурки.

Женщину с новорожденным ребенком выписали из роддома 21 февраля, однако в дальнейшем во время проведения медицинского патронажа мать перестала отвечать на телефонные звонки и дверь своей квартиры не открывала. Поэтому инспекторы ювенальной превенции вместе со специалистами Службы по делам детей и семьи немедленно отправились к семье домой.

"Проверив условия проживания, полицейские обнаружили заброшенный дом с непригодными и ужасными для проживания младенца условиями: разбросанный мусор, который закрывал полностью проход в квартиру, грязные вещи, вонь, тараканы и отсутствие коммуникаций. Маленькую девочку, которой всего две недели, правоохранители забрали в связи с непосредственной угрозой для жизни и здоровья и поместили под наблюдение врачей", — говорится в сообщении.

На мать полицейские составили админпротокол. Решается вопрос о лишении ее родительских прав. Дальнейшую судьбу ребенка определит соцслужба.

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