В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №9076 об усилении ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции.

Авторы законопроекта предлагают увеличить штрафы за такие правонарушения и передавать автомобили пьяных водителей на нужды Вооруженных сил Украины.

Сейчас за повторное в течение года вождение в состоянии алкогольного и иного опьянения предусмотрен штраф в 34 тыс. грн с лишением права вождения сроком на три года и с возмездным изъятием транспортного средства. Новым законопроектом предлагается увеличить штраф до 51 тыс. грн и ввести конфискацию транспорта.

Главной целью законопроекта является повышение общей безопасности движения и снижение количества ДТП путем усиления ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения + обеспечение автомобилями Вооруженных сил Украины.

В пояснительной записке отмечается, что, по данным Департамента патрульной полиции, за прошлый год в стране произошло 18 628 ДТП с погибшими и травмированными. В результате ДТП погибли 2 791 украинцев, еще 23 145 — были травмированы. Часто причиной аварий становится именно состояние опьянения водителей.

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