Как сообщал руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александр Хорев, на ситуацию влияют и украинские производители, которые в связи с разными обстоятельствами не смогут раньше отгрузить на рынок свою продукцию в том количестве, что нужно, передает "Delo.ua".

Министерство сельского и лесного хозяйства Турции ограничило экспорт помидоров до 14 апреля 2023 года, поэтому Украине может возникнуть дефицит помидоров через несколько недель.

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На украинском рынке турецкие томаты превышают 90%, а из-за решения об ограничении экспорта, наладить поставки помидор из новой страны займет время.

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"Оперативно найти другого поставщика на такие объемы томатов по цене, которую могла предлагать нам Турция очень проблематично. В то же время в Украине продолжается война, сохраняются определенные трудности в энергосистеме, поэтому в этом году может даже сместиться производство местной продукции до более теплого периода, то есть массово украинский томат появится в розничной торговле позже обычного. В любом случае внешние поставщики реагируют, и томаты могут привезти из любой страны мира. Но их предложение будет ограниченным и они будут дорогими", – сообщает эксперт.

Украинские помидоры значительно дороже турецких, поэтому цена может рекордно взлететь. Стоимость продукта может вырасти на 50-70%, достигнув 200 грн/кг.

Напомним, новые цены на "стратегические" продукты ударят по кошелькам украинцев: стоимость взлетела всего за месяц.

Кроме того, сообщалось, что стоимость молочки растет с каждым месяцем, неутешительный прогноз: когда изменятся цены.

Также Politeka.net писала, что важнейший для украинцев продукт ощутимо подорожал, и это не предел: как изменились цены на хлеб.