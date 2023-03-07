Недавно в Украине было разоблачено масштабное производство контрафактной парфюмерной продукции известных мировых брендов.

Так, в Одесской области во время обысков было найдено 40 тыс. флаконов готовой фальсифицированной продукции, изъято товаров и оборудования на 70 млн грн, сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Также было изъято оборудование, обеспечивающее массовое производство.

Подчеркивается, что реализация продукции производилась не только на территории Одесской области, но и по всей Украине.

В Главном управленим Госпродпотребслужбы в Черновицкой области решили напомнить, в частности о том, что духи на разлив покупать не рекомендуется.

"Правила № 104 четко регулируют, что в розничной торговой сети продажа духов, одеколонов, туалетной воды на разлив ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Предварительно это связано с тем, что такие изделия продаются без маркировки и могут содержать в своем составе опасные вещества. Итак, рекомендуем воздержаться от покупки изделий на разлив", - говорится в сообщении.

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