В Украине предлагают присвоить звание Герой городам, сильно пострадавшим от российской армии.

На сайте президента Украины появилась петиция с просьбой присвоить Северодонецку и Бахмуту звания Город Герой.

"Предлагаю предоставить статус Город-Герой городу Северодонецк, державшему оборону Украины полгода, и городу-крепости Украины Бахмут", - написал инициатор обращения.

Обращение появилось на сайте 6 марта, для того, чтобы его рассмотрел президент Украины необходимо 25 000 голосов.

По состоянию на 16:30 7 марта обращение с просьбой присвоить звания городам, сильно пострадавшим от российской армии, набрало 144 голоса.

Голосование продлится еще 91 день. Таким образом, у петиции есть все шансы, что ее рассмотрет президент.

Ранее украинцы просили вместо 8 марта создать два выходных. Петиция была опубликована 1 марта.

Предложение появилось на сайте президента Украины. Автор обращения предложил альтернативу 8 марта выделив два выходных в честь дня Матери и Отца.

Напомним, украинцы выступили против отмены 8 марта: "Оставьте женщинам праздник!"

Как сообщала Politeka, украинцам объяснили, зачем отменять выходные 1, 9 мая и 8 марта .

Также Politeka писала, что украинцы требуют оставить женский праздник 8 марта: "должен быть весной" .