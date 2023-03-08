На сайте президента Украины появилась петиция с просьбой присвоить Северодонецку и Бахмуту звания Город Герой.
"Предлагаю предоставить статус Город-Герой городу Северодонецк, державшему оборону Украины полгода, и городу-крепости Украины Бахмут", - написал инициатор обращения.
Обращение появилось на сайте 6 марта, для того, чтобы его рассмотрел президент Украины необходимо 25 000 голосов.
По состоянию на 16:30 7 марта обращение с просьбой присвоить звания городам, сильно пострадавшим от российской армии, набрало 144 голоса.
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Голосование продлится еще 91 день. Таким образом, у петиции есть все шансы, что ее рассмотрет президент.
Ранее украинцы просили вместо 8 марта создать два выходных. Петиция была опубликована 1 марта.
Предложение появилось на сайте президента Украины. Автор обращения предложил альтернативу 8 марта выделив два выходных в честь дня Матери и Отца.
Напомним, украинцы выступили против отмены 8 марта: "Оставьте женщинам праздник!"
Как сообщала Politeka, украинцам объяснили, зачем отменять выходные 1, 9 мая и 8 марта .
Также Politeka писала, что украинцы требуют оставить женский праздник 8 марта: "должен быть весной" .