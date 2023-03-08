Так, польская служба социального обеспечения предпринимает попытки вернуть детские социальные пособия, необоснованно выплаченные украинским гражданам, которые покидали пределы Польши сразу после получения таких выплат.

Об этом сообщает газета "Rzeczpospolita".

"Поскольку некоторые беженцы покинули Польшу, они не должны получать и пользоваться поддержкой от страны. ZUS будет обязывать получателей их вернуть все в течении двух лет", — заявил пресс-секретарь ZUS.

Согласно польским законам, если украинский беженец покидает Польшу на срок более 30 дней, он теряет доступ к этим выплатам.

Однако издание сообщает, что были случаи, когда родители с детьми приезжали в Польшу с Украины исключительно ради оформления пособий, после чего сразу выезжали назад.

«Соцслужба последовательно выдает очередные решения о необоснованно полученном пособии и обязует получателей их вернуть», — приводит газета слова пресс-секретаря службы Павла Жебровского.

Он добавил, что для возвращения средств них есть два года. До настоящего момента удалось вернуть только 35,4 тыс. злотых (около $ 8 тыс.), Польша хочет вернуть $ 500 тыс.

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