В течение нескольких месяцев в Украине было множество дискуссий касательно 8 марта - нужен ли такой праздник в нашей стране или это пережиток советского прошлого.

Среди прочих своим мнением поделился общественный и политический деятель Ярослав Юрчишин, передает "24 канал".

Так, Юрчишин привел три главных аргумента против выходного 8 марта.

Первый аргумент: международный женский день не равно выходной.

8 марта, как выходной остается только у стран социалистического или постсоциалистического пространства.

"8 марта как возможность заявить о своих правах в рабочий день – почему бы нет?".

Второй аргумен: бороться за свои права нужно именно в рабочий день.

"Желания женщин выступать за свои права и проводить марши совершенно логичны. И делать это нужно в рабочий день, а не в выходной именно ради эффективности таких выступлений. Ведь именно работа, гендерные квоты и оплата труда и становятся индикаторами неравенства в обществе. А значит, и выступать за равенство следует в профессиональной среде", - считает общественный деятель.

Аргумент номер 3: в Украине есть более подходящая дата

"Я стал одним из инициаторов, чтобы на законодательном уровне заменить 8 марта на 25 февраля. По меньшей мере, потому, что этот день стал знаковым для украинского сопротивления еще в советское время. Ведь начиная с 50-х годов прошлого века, находившиеся в диаспоре украинцы отмечали праздник Украинских Героинь. Что очевидно было невозможно в СССР, ведь это культурное сопротивление против тюрьмы народов", - добавил Юрчишин напомнив при этом, что 25 февраля родилась Леся Украинка, одна из самых выдающихся женщина нашей страны.

Украинцы в комментариях к публикации также решили поделилтся своим мнением на этот счет:

"8 Марта Международный женский день. Это праздник женщин, которые боролись за свои права. А праздновать это право каждого",

"У Європі святкування вперше відбулося 19 березня 1911 року в Австрії, Німеччині, Данії та Швейцарії. Тоді на вулиці вийшли понад мільйон демонстрантів, які вимагали надати жінкам виборчі права, право на рівну оплату праці та право обіймати державні посади. До чого тут радянський союз???",

" 8 Березня Міжнародний жіночий день. Це свято жінок які боролись за свої права. А святкувати це право кожного",

"Міжнародний жіночий день - гарний початок весни, оновлення, подих життя! На жіночу долю завжди припадало дуже багато випробувань! Чом би не перепочити у додатковий чудовий день!",

"Залишити це свято! Це ж міжнародне свято",

"Є день Матері, нехай буде і день Жінки, тільки й суперечок!",

"Це ж міжнародний день, а не радянський", - пишуть українці.

Напомним, украинцы выступили против отмены 8 марта: "Оставьте женщинам праздник!".

Как сообщала Politeka, украинцам объяснили, зачем отменять выходные 1, 9 мая и 8 марта.

Также Politeka писала, что появилось очередная просьба оставить в Украине 8 марта как международный женский день.