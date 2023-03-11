Суд обязал мужчину выплатить своей бывшей жене 200 000 евро за 25 лет неоплачиваемого домашнего труда.

Как сообщает, "euronews", в решении испанского суда говорится, что жена почти все свое время посвящала заботе о семье и работе по дому.

В браке супругов действовал режим раздела имущества, согласно которому все, что зарабатывал каждый из супругов, принадлежало только ему.

В итоге жена, не имея доступа к тому, чтобы было приобретено за годы совместной жизни, при разводе осталась ни с чем.

48-летняя Ивана Мораль решила обратится к адвокату. Вместе с ней они подсчитали, что за 25 лет брака при минимальной зарплате Ивана могла бы получить 204 624 евро.

Такую сумму суд Малаги обязал мужчине выплатить бывшей супруге.

Ранее сообщалось, что в Польше заявили о намерении вернуть "необоснованно" выплаченные украинским беженцам выплаты.

Польская служба социального обеспечения предпринимает попытки вернуть детские социальные пособия, необоснованно выплаченные украинским гражданам, которые покидали пределы Польши сразу после получения таких выплат.

Напомним, некоторым украинцам раздадут по 6 660 гривен, кто имеет право: "В течение трех месяцев...".

Также сообщалось, что в Нафтогазе предупредили об удвоенных суммах в платежках: "до 5 марта нужно...".

Кроме того, Politeka.net сообщала об индексации пенсий: в Кабмине уточнили, на сколько и для кого с 1 марта вырастут выплаты.