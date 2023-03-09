В Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), дали ответ, передает портал "На пенсии".

Сообщается, что тариф на распределение газа зависит от количества потребителей в регионе, размера затрат на обеспечение функционирования сети и специфики потребления.

Таким образом, чем больше потребителей на участке обслуживания конкретного облгаза, тем больше газа используют эти потребители, и тем меньше будет тариф.

газ, тарифы, Нафтогаз

Следует учитывать соотношение протяженности сетей и количества потребителей газа. Поэтому в крупных городах тариф меньше, чем в негустонаселенных областях, где газопроводы тянутся сотни километров в небольшие села.

Популярные статьи сейчас

Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"

"Аленушку так жалко, такая девочка была!": оккупанты ударили по людям на улице, есть жертвы

Погибших может быть больше: оккупанты ракетами сравняли жилые дома с землей, идет разбор завалов

Начались экстренные отключения: где сегодня не будет света

Цена может достигнуть 200 грн/кг: украинцев предупредили о резком подорожании популярного овоща
Показать еще

Для того, чтобы самому посчитать стоимость доставки газа, клиенту надо посмотреть свой объем потребления в прошлом газовом году и умножить его на тариф своей газораспределительной компании.

Нафтогаз, газ, оплата за газ

Разделив полученную сумму на 12 равных платежей, он получит размер ежемесячной платы за доставку газа.

Напомним, украинцы предложили создать новый праздник, посвященный мужчинам: текст обращения

А еще Politeka сообщала, украинцы требуют отменить плату за доставку газа: "Это не целесообразно".

Также Politeka писала, украинцы требуют отменить плату за доставку газа: "Это не целесообразно".