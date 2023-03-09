Украинцам рассказали, почему в сельской местности тариф может быть выше, чем в городе.

В Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), дали ответ, передает портал "На пенсии".

Сообщается, что тариф на распределение газа зависит от количества потребителей в регионе, размера затрат на обеспечение функционирования сети и специфики потребления.

Таким образом, чем больше потребителей на участке обслуживания конкретного облгаза, тем больше газа используют эти потребители, и тем меньше будет тариф.

Следует учитывать соотношение протяженности сетей и количества потребителей газа. Поэтому в крупных городах тариф меньше, чем в негустонаселенных областях, где газопроводы тянутся сотни километров в небольшие села.

Для того, чтобы самому посчитать стоимость доставки газа, клиенту надо посмотреть свой объем потребления в прошлом газовом году и умножить его на тариф своей газораспределительной компании.

Разделив полученную сумму на 12 равных платежей, он получит размер ежемесячной платы за доставку газа.

Напомним, украинцы предложили создать новый праздник, посвященный мужчинам: текст обращения

А еще Politeka сообщала, украинцы требуют отменить плату за доставку газа: "Это не целесообразно".

Также Politeka писала, украинцы требуют отменить плату за доставку газа: "Это не целесообразно".