В Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), дали ответ, передает портал "На пенсии".
Сообщается, что тариф на распределение газа зависит от количества потребителей в регионе, размера затрат на обеспечение функционирования сети и специфики потребления.
Таким образом, чем больше потребителей на участке обслуживания конкретного облгаза, тем больше газа используют эти потребители, и тем меньше будет тариф.
Следует учитывать соотношение протяженности сетей и количества потребителей газа. Поэтому в крупных городах тариф меньше, чем в негустонаселенных областях, где газопроводы тянутся сотни километров в небольшие села.
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Для того, чтобы самому посчитать стоимость доставки газа, клиенту надо посмотреть свой объем потребления в прошлом газовом году и умножить его на тариф своей газораспределительной компании.
Разделив полученную сумму на 12 равных платежей, он получит размер ежемесячной платы за доставку газа.
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А еще Politeka сообщала, украинцы требуют отменить плату за доставку газа: "Это не целесообразно".
Также Politeka писала, украинцы требуют отменить плату за доставку газа: "Это не целесообразно".