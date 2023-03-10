Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили на странице Нафтогаза в Facebook.
Так, с 9 марта показания газового счетчика клиентов, получающих услуги по распределению газа в АО «Днепрогаз», АО «Донецкоблгаз», АО «Харьковгаз», АО «Херсонгаз» и Кропивницкий филиал ГАЗСЕТИ (АО «Кировоградгаз»), будут отображаться в личном кабинете my.gas.ua.
«Все показания газового счетчика, переданные через чатботы, голосовое меню, контакт-центры и другие сервисы будут актуализированы и доступны на сайте ГК «Нафтогаз Украины», - пояснили в компании.
Кроме того, в Нафтогазе подчеркнули, что поскольку компания с помощью своих онлайн-сервисов принимает показатели абонентов АО «Днепрогаз», АО «Донецкоблгаз», АО «Харьковгаз», АО «Херсонгаз» и Кропивницкого филиала ГАЗСЕТИ (АО «Кировоградгаз»), то данные о показателях в личном кабинете отображаются только для этих регионов.
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Показатели счетчика в личном кабинете, подчеркнули в "Нафтогазе", будут отображены сразу же после формирования счетов за предыдущий месяц. Объемы по-прежнему формирует и передает Оператор ГРМ, на которые Нафтогаз компания начисляет сумму к оплате.
Напомним, украинцев также предупредили, что свет могут снова выключить - почему и когда.
Также сообщалось, что Нафтогаз предъявил долг жительнице Мариуполя, в доме которой нет газа уже год.
Кроме того, Politeka.net писала об обязательной эвакуации детей – как это будет происходить.