Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили на странице Нафтогаза в Facebook.

Так, с 9 марта показания газового счетчика клиентов, получающих услуги по распределению газа в АО «Днепрогаз», АО «Донецкоблгаз», АО «Харьковгаз», АО «Херсонгаз» и Кропивницкий филиал ГАЗСЕТИ (АО «Кировоградгаз»), будут отображаться в личном кабинете my.gas.ua.

«Все показания газового счетчика, переданные через чатботы, голосовое меню, контакт-центры и другие сервисы будут актуализированы и доступны на сайте ГК «Нафтогаз Украины», - пояснили в компании.

Кроме того, в Нафтогазе подчеркнули, что поскольку компания с помощью своих онлайн-сервисов принимает показатели абонентов АО «Днепрогаз», АО «Донецкоблгаз», АО «Харьковгаз», АО «Херсонгаз» и Кропивницкого филиала ГАЗСЕТИ (АО «Кировоградгаз»), то данные о показателях в личном кабинете отображаются только для этих регионов.

Показатели счетчика в личном кабинете, подчеркнули в "Нафтогазе", будут отображены сразу же после формирования счетов за предыдущий месяц. Объемы по-прежнему формирует и передает Оператор ГРМ, на которые Нафтогаз компания начисляет сумму к оплате.

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