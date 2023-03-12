На кого обрушатся эмоциональные "качели" передает "Апостроф.
Овен
С приближением весны силы этого знака Зодиака исчерпываются и он чувствует усталость. Чтобы справиться с поставленными задачами Овну необходимо создать четкий график, в котором обязательно будут выходные дни и время для отдыха.
Телец
Это довольно консервативный знак Зодиака, котрый привык жить в стабильности и желательно без рисков. Поэтому астрологи рекомендуют представителям этого знака Зодиака самостоятельно выйти за пределы собственного комфорта и попробовать что-то новое и увлекательное.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Пригожин попал в "кадровый котел": эксперт рассказал, о главной проблеме "вагнеровцев"
"Мастер Шеф" Клопотенко снял фильм о борще, украинцы в ярости: "Показывают шароварщину..."
Без матери остался 7-летний сын: героиню из "Азовстали" провели в последний путь, кадры
"Что заслужили, то и получают": в Сети наглядно показали, во что превратился Донецк
Козерог
Представителям этого знака Зодиака, чтобы справиться со стрессом или трудностями нужно расслабиться и отдохнуть. Козерогам следует убедиться, что они совершают регулярные перерывы в течение рабочего дня.
Напомним, гороскоп на март 2023 года для всех знаков зодиака расскажет, чего ждать с начала весны..
Как сообщала Politeka, названы удачные дни марта, когда можно браться за новые дела: опубликован лунный календарь 2023.
Также Politeka писала о "белой полосе", которая начнется у трех знаков Зодиака: кому улыбнется удача совсем скоро. Астрологи сообщают, что весна принесет счастье трем знакам Зодиака.