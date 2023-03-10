В селе Бугаевка в Ровенской области уволили воспитательницу детсада за фото в купальнике на отдыхе.

В 2017 году заведующая детским садом уволила подчиненную за якобы "аморальные фото", воспитательница опубликовала в соцсети фотографию купальника на отдыхе с мужем, передает "Суспільне".

Суд 6 марта признал увольнение неправильным. Воспитательницу же восстановили в должности и должны выплатить более 100 тысяч гривен за вынужденный прогул, а также моральный ущерб в сумме 20 тысяч гривен.

"Ожидалось эмоционально больше этих шести лет. Трудно было это все пережить. Я и беременной ходила на заседание суда. И разные эмоциональные ситуации были, ведь на меня писали "гадости". Но я знала, что победа будет за нами. Конечно, я сейчас рада, но эта обида все равно останется навсегда", – говорит женщина.

Напомним, скандал разгорелся из-за 90-летней преподавательницы в украинском ВУЗе: студенты отказываются посещать пары.

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