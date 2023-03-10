Как рассказали в Офисе Генерального прокурора, отец, житель одной из территориальных общин Житомирского района, в течение года совершал действия сексуального характера по отношению к 12-летней дочери.
Как оказалось, потерпевшая неоднократно жаловалась маме, однако она не отреагировала.
На плохое эмоциональное состояние ребенка обратил внимание школьный психолог. После откровенного разговора с девочкой работники учебного заведения вызвали правоохранителей.
«Сразу после раскрытия преступления девочку и ее сестру на воспитание приняла приемная семья, где они находятся и поныне», - рассказали в прокуратуре о судьбе девочек.
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В настоящее время в суде продолжается рассмотрение дела о лишении обоих горе-родителей родительских прав.
Кроме того, отец получил большой срок – за решеткой мужчина проведет 13 лет.
Напомним, ранее сообщалось о принудительной эвакуации детей - как это будет происходить.
Также сообщалось, что волонтеры помогли многодетной семье из Мариуполя обрести новый дом.
Кроме того, Politeka.net писала о поиске 16-летнего Сергея. Ребенок исчез год назад в Мариуполе, его родители умоляют о помощи в поиске и верят, что сын найдется.