Одна из девочек призналась школьному психологу в ужасах, которые ей приходится переживать в собственном доме.

Как рассказали в Офисе Генерального прокурора, отец, житель одной из территориальных общин Житомирского района, в течение года совершал действия сексуального характера по отношению к 12-летней дочери.

Как оказалось, потерпевшая неоднократно жаловалась маме, однако она не отреагировала.

На плохое эмоциональное состояние ребенка обратил внимание школьный психолог. После откровенного разговора с девочкой работники учебного заведения вызвали правоохранителей.

«Сразу после раскрытия преступления девочку и ее сестру на воспитание приняла приемная семья, где они находятся и поныне», - рассказали в прокуратуре о судьбе девочек.

В настоящее время в суде продолжается рассмотрение дела о лишении обоих горе-родителей родительских прав.

Кроме того, отец получил большой срок – за решеткой мужчина проведет 13 лет.

Напомним, ранее сообщалось о принудительной эвакуации детей - как это будет происходить.

Также сообщалось, что волонтеры помогли многодетной семье из Мариуполя обрести новый дом.

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