Как сообщила пресс-служба СБУ, мошенники выманивали деньги у родственников погибших украинских военнослужащих.

По данным СБУ, подельники обещали семьям погибших воинов "содействие" в получении компенсации от государства.

За свои "услуги" хотели вознаграждение 10 тысяч долларов. Мошенники обещали оформление документов, необходимых для получения денежной помощи.

Организатор схемы уверял, что якобы имеет серьезные связи в одной из воинских частей, благодрадя которым решит вопрос оформления документов.

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Он намеренно пугал родственников, что без его помощи получить деньги не получится, поскольку выплаты якобы заблокированы.

Организатор попался во время получения половины "вознаграждения" 5 тысяч долларов от брата погибшего защитника.

Фигуранту сообщили о подозрении в мошенничестве (по ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, во Львове мошенники ограбили находившегося на лечении защитника: отобрали даже обувь и куртку.

Также сообщалось, что руководителя благотворительного фонда осудили за коррупцию: "требовал 600 тысяч за...".

Кроме того, Politeka.net мошенники "собирали" деньги для защитников, представляясь должностными лицами: присвоить более 3 млн. человек.