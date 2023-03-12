Как сообщила пресс-служба СБУ, мошенники выманивали деньги у родственников погибших украинских военнослужащих.
По данным СБУ, подельники обещали семьям погибших воинов "содействие" в получении компенсации от государства.
За свои "услуги" хотели вознаграждение 10 тысяч долларов. Мошенники обещали оформление документов, необходимых для получения денежной помощи.
Организатор схемы уверял, что якобы имеет серьезные связи в одной из воинских частей, благодрадя которым решит вопрос оформления документов.
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Он намеренно пугал родственников, что без его помощи получить деньги не получится, поскольку выплаты якобы заблокированы.
Организатор попался во время получения половины "вознаграждения" 5 тысяч долларов от брата погибшего защитника.
Фигуранту сообщили о подозрении в мошенничестве (по ч. 3 ст. 190 УК Украины).
Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, во Львове мошенники ограбили находившегося на лечении защитника: отобрали даже обувь и куртку.
Также сообщалось, что руководителя благотворительного фонда осудили за коррупцию: "требовал 600 тысяч за...".
Кроме того, Politeka.net мошенники "собирали" деньги для защитников, представляясь должностными лицами: присвоить более 3 млн. человек.