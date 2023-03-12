СБУ разоблачила схему аферистов в Одесской области , которые наживались на семьях защитников.

Как сообщила пресс-служба СБУ, мошенники выманивали деньги у родственников погибших украинских военнослужащих.

По данным СБУ, подельники обещали семьям погибших воинов "содействие" в получении компенсации от государства.

За свои "услуги" хотели вознаграждение 10 тысяч долларов. Мошенники обещали оформление документов, необходимых для получения денежной помощи.

Организатор схемы уверял, что якобы имеет серьезные связи в одной из воинских частей, благодрадя которым решит вопрос оформления документов.

Он намеренно пугал родственников, что без его помощи получить деньги не получится, поскольку выплаты якобы заблокированы.

Организатор попался во время получения половины "вознаграждения" 5 тысяч долларов от брата погибшего защитника.

Фигуранту сообщили о подозрении в мошенничестве (по ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, во Львове мошенники ограбили находившегося на лечении защитника: отобрали даже обувь и куртку.

Также сообщалось, что руководителя благотворительного фонда осудили за коррупцию: "требовал 600 тысяч за...".

Кроме того, Politeka.net мошенники "собирали" деньги для защитников, представляясь должностными лицами: присвоить более 3 млн. человек.