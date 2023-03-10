С Временного Яра в Донецкой области эвакуировали 17-летнего Никиту. Парень жил с папой и бабушкой, которые не хотели эвакуироваться.
Об этом рассказали в полиции Донецкой области.
Парень окончил школу, но не имел возможности продолжить обучение. Через несколько месяцев ему исполнится 18, но уже сейчас ребенок стремится начать самостоятельную жизнь в более безопасном регионе Украины.
«Что здесь делать? С каждым днем прилетает все ближе», – сказал Никита.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Планы Вагнера посыпались, новые подробности с передовой: "Следующие месяцы станут решающими"
"Ситуация очень тяжелая": россияне пытаются окружить Бахмут, новые данные от ВСУ
Срочно: Валерий Залужный принял решение по Бахмуту
"Боль невыносимая": оборвалась жизнь очень храброй украинской красавицы
В полиции рассказали, что вывезли парня в «шелтер» и все время поддерживали его в решении «вырваться из ада». Чтобы он всегда находился на связи, Никите подарили смартфон – старый телефон парня вышел из строя, а отремонтировать его в прифронтовом городе было невозможно.
Служба по делам детей организовала для Никиты социальное сопровождение и доставила его в Днепр. Парню помогают с документами для продолжения образования и решения бытовых вопросов.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про примусову евакуацію дітей - як це відбуватиметься.
Також повідомлялось, що волонтери допомогли багатодітній родині з Маріуполя знайти новий будинок.
Крім того, Politeka.net писала про пошук 16-річного Сергія. Дитина зникла рік тому у Маріуполі, його батьки благають про допомогу у пошуку і вірять, що син знайдеться.