10 марта в Украине отмечают знаковый для нашей страны праздник – День Государственного гимна. И находятся люди, которые считают, что он депрессивный и вербально закодированный на определенный негатив и пессимизм.

Как передает издание "Телеграф ", с такими заявлениями не согласен украинский ученый, историк и религиовед Игорь Козловский.

Он отметил, что категорически против такой критики и считает, что строчки гимна "выстраданы" и переписаны внутренне.

"Понятно, что критики всегда будут, ведь мы государство, где каждый имеет свое мнение. Еще раз подчеркиваю, когда я пел этот гимн в плену (и сейчас пою), для меня он ни в коем случае не был и не является депрессивным. Поэтому что за ним же есть история борьбы, он наполнен силой. Мы же понимаем, что слова не просто слова. По любому слову есть и этимология, и история слова, и борьба слова. То есть, гимн выстрадан. Он уже, я бы сказал, переписан внутрь", - считает Козловский.

По словам историка, психологически мы воспринимаем гимн как победителя. И эта его победоносная сила как раз и состоит в том, что когда мы его выполняем, то проявляем определенные черты, характерные для украинской сердечно-центрической нации.

"Когда мы даже тех же врагов называем "вороженьками". Эта форма как раз и показывает, что мы являемся нацией, которая имеет историю (в нашем гимне есть история). В нем также есть современность и борьба, которая сейчас происходит вместе с этим гимном на фронтах (это как раз и есть настоящее).Есть также и будущее. Надо же слушать не только первый куплет, который всегда, как правило, поют и все. В нем же есть и другие куплеты, которые дают ту же перспективу на будущее. То есть, он органично сочетает содержательные (смысловые) моменты: мы знаем, за что мы боремся и знаем, зачем это делаем», — подчеркивает Козловский.

Напомним, украинцы выступили против отмены 8 марта: "Оставьте женщинам праздник!".

Как сообщала Politeka, украинцам объяснили, зачем отменять выходные 1, 9 мая и 8 марта.

Также Politeka писала, что появилось очередная просьба оставить в Украине 8 марта как международный женский день.