Даниилу всего 20 лет, однако он пошел добровольцем защищать Украину в рядах Госпогранслужбы.

Как сообщает МВД Украины в Телеграмм, юноша родом из Харькова, там проживает его семья.

Между тем, пока Силы обороны страны освобождали Харьковщину, Даниил с собратьями выполнял боевое задание в Донецкой области.

В коротком отпуске пограничник наведался к своим родным, которые с нетерпением ждут его.

"Увидев внука, бабушка не сдержала слез радости. Объятия бабушки - самые крепкие. Желаем каждой семье дождаться своих защитников", - говорится в сообщении МВД.

Ранее сообщалось, что украинец рассказал, как ему спасла жизнь собака.

Как рассказал житель Золочевского района на Львовщине, около половины третьего ночи его овчарка в вольере начала скулить.

"Она у меня визжа, если какие-то взрывы. Я встал, успокоил ее и себе лег дальше, это же позднее час. Потом снова, я выхожу, успокаиваю. А тут хлопок. Я был на кухне, если бы я был в доме - то вы бы уже сегодня меня не видели Потому что посмотрите, что в доме происходит”, – рассказал Богдан.