Как сообщает МВД Украины в Телеграмм, юноша родом из Харькова, там проживает его семья.
Между тем, пока Силы обороны страны освобождали Харьковщину, Даниил с собратьями выполнял боевое задание в Донецкой области.
В коротком отпуске пограничник наведался к своим родным, которые с нетерпением ждут его.
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"Увидев внука, бабушка не сдержала слез радости. Объятия бабушки - самые крепкие. Желаем каждой семье дождаться своих защитников", - говорится в сообщении МВД.
Ранее сообщалось, что украинец рассказал, как ему спасла жизнь собака.
Как рассказал житель Золочевского района на Львовщине, около половины третьего ночи его овчарка в вольере начала скулить.
"Она у меня визжа, если какие-то взрывы. Я встал, успокоил ее и себе лег дальше, это же позднее час. Потом снова, я выхожу, успокаиваю. А тут хлопок. Я был на кухне, если бы я был в доме - то вы бы уже сегодня меня не видели Потому что посмотрите, что в доме происходит”, – рассказал Богдан.
Напомним, асфальт сошел вместе со снегом после недавнего ремонта, кадры.
Как сообщала Politeka, в сети наглядно показали, во что превратился Донецк.
Также Politeka писала, что размер выплат не изменится: кого из украинцев не коснется перерасчета пенсий.