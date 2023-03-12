Как пишет автор петиции на сайте президента Украины, у дополнительного выходного есть много преимуществ.

"Почему бы не сделать четырехдневную рабочую неделю, чтобы люди смогли получить больше энергии от отдыха, для увеличения потенциала труда и имели возможность больше проводить время с родными, так как жизнь быстротечна и даже нет времени побыть с родными больше, у всех есть какие-то дела на выходных ,но хочется не терять время только на труд, чтобы обеспечивать семью", - говорится в сообщении.

Обращение появилось на сайте 10 марта и по состоянию на 11:00 12 марта набрало 221 голос.

Также украинцы в очередной раз предлагают отказаться от перехода на летнее время. На сайте президента просят рассмотреть петицию об отмене перехода на летнее время в Украине.

Также инициатор обращения приводит ряд причин, по которым, по его словам, сталкивается наша страна из-за перехода на летнее время, среди них расстройство биологического ритма человеческого организма, потеря производительности на рабочем месте и увеличивается количество аварий.

Напомним, украинцам рассказали, будут ли выходные 8 марта и на Пасху в этом году.

Также сообщалось, что украинцы предложили альтернативу 8 марта: "Нужно создать два выходных в честь...".

Кроме того, Politeka писала, что украинские нардепы получили "жирную" прибавку к зарплатам, названные суммы.