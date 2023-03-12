Украинцу, открыто похитившему фрукты в одном из киосков грозит суровое наказание.

Как информируют «Волынские новости», ранее судимый уроженец Луцка открыто украл дыню и два килограмма бананов. Сумма ущерба составила 334 гривны.

В приговоре Луцкого горрайонного суда говорится, что грабитель при рассмотрении дела признал вину, подтвердив обстоятельства совершения преступления.

Потерпевший же просил строго не наказывать преступника, потому что тот возместил ущерб, но суд не прислушался к мнению потерпевшего.

Поскольку обвиняемый совершил преступление в период испытательного срока, суд назначил ему наказание в виде шести лет и восьми месяцев лишения свободы, а также присоединил к окончательному сроку четыре месяца неотбытого наказания.

Ранее сообщалось, что украинец за кражу косметики из гипермаркета получил 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в год. Деньги магазина осужденный вернул.

Напомним, новые цены на "стратегические" продукты ударят по кошелькам украинцев: стоимость взлетела всего за месяц.

Кроме того, сообщалось, что стоимость молочки растет с каждым месяцем, неутешительный прогноз: когда изменятся цены.

Также Politeka.net писала, что важнейший для украинцев продукт ощутимо подорожал, и это не предел: как изменились цены на хлеб.