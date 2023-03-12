В Украине пенсионные выплаты повысили более 10 млн человек.

Однако, без повышения остались те, кто уже получает 20,9 тыс. грн. Также часть украинцев на заслуженном отдыхе имеют среднюю выплату в размере 96 тысяч гривен - такие выплаты получают судьи в отставке, передает "Обозреватель".

Максимальный размер повышения пенсий составляет 1500 грн. Ограничение ввели из-за ограниченного в условиях войны бюджета.

Второй этап повышения пенсий ожидается в июле, ожидается, что пенсии повысят на 19,7% для тех украинцев, которые получали выплаты по особым правилам, а именно ученных, госслужащих, работников органов местного самоуправления.

Самая большая прибавка составит 1500 грн, а минимальная - 100 грн.

К слову, в Украине в 2023-м отменили индексацию прожиточного минимума для нетрудоспособных, минимальную пенсию оставят на уровне 2093 грн. Не изменится и размер доплаты за стаж сверх установленной нормы, 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

В рамках мартовского осовременивания пенсий прибавка в среднем составила около 400 грн.

Напомним, тарифы на коммуналку готовятся повысить: "после окончания отопительного сезона".

Кроме того, сообщалось, что украинцы требуют от власти не допустить повышения тарифов на электроэнергию.

Также Politeka.net писала, что украинцам раздадут по 6600 гривен: кого это касается и как получить выплату.