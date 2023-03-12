Военный "плясал" под песню Артура Пирожкова "Алкоголичка".
В оперативном командовании "Юг" осудили поступок военного и добавили, что "действия любого военного должны соответствовать поставленным задачам в условиях войны", об этом сообщает "Общественное Одесса " .
Заместитель начальника Болградского РТЦК и СП переведен в одно из боевых подразделений для дальнейшего прохождения службы.
Однако не все украинцы посчитали такое "наказание" за поступок справедливым.
"Какая несправедливость! В других городах, почти каждый день, гибнут люди от обстрелов, а чиновники ср...мы крутят на корпоративах! Неужели так можно? Неужели им, всем кто празднует, не болит за людей?!",
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"Хочется верить в это, что его действительно накажут и отправят на передовую. Чтобы такие , как он попробовали будни наших родных, которые сейчас защищают, ценой своей жизни Мир и покой наших людей!"
"Пожалуй, уже лежит в больнице, сердце... У таких всегда так",
"Это не наказание, а прямая обязанность военного",
"Как его наказали? Вот правили с танцами в Бахмут?",
"Наказанный это типа не уволен?",
"Этого мало", - пишут украинцы в комментариях к новости.
Напомним, заместитель начальника военкомата устроил "зажигательные" танцы, разгневав украинцев: стала известна его дальнейшая судьба.
Также сообщалось, что в Нафтогазе предупредили о удвоенных суммах в платежках: "до 5 марта нужно...".
Кроме того, Politeka.net сообщала об индексации пенсий: в Кабмине уточнили, на сколько и для кого с 1 марта возрастут выплаты.