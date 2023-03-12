Скандал разгорелся после того, как в Сети появилось видео с празднования 8 марта, где замначальника военкомата в Одесской области танцует под песню российского артиста.

Военный "плясал" под песню Артура Пирожкова "Алкоголичка".

В оперативном командовании "Юг" осудили поступок военного и добавили, что "действия любого военного должны соответствовать поставленным задачам в условиях войны", об этом сообщает "Общественное Одесса " .

Заместитель начальника Болградского РТЦК и СП переведен в одно из боевых подразделений для дальнейшего прохождения службы.

Однако не все украинцы посчитали такое "наказание" за поступок справедливым.

"Какая несправедливость! В других городах, почти каждый день, гибнут люди от обстрелов, а чиновники ср...мы крутят на корпоративах! Неужели так можно? Неужели им, всем кто празднует, не болит за людей?!",

"Хочется верить в это, что его действительно накажут и отправят на передовую. Чтобы такие , как он попробовали будни наших родных, которые сейчас защищают, ценой своей жизни Мир и покой наших людей!"

"Пожалуй, уже лежит в больнице, сердце... У таких всегда так",

"Это не наказание, а прямая обязанность военного",

"Как его наказали? Вот правили с танцами в Бахмут?",

"Наказанный это типа не уволен?",

"Этого мало", - пишут украинцы в комментариях к новости.

Напомним, заместитель начальника военкомата устроил "зажигательные" танцы, разгневав украинцев: стала известна его дальнейшая судьба.

Также сообщалось, что в Нафтогазе предупредили о удвоенных суммах в платежках: "до 5 марта нужно...".

Кроме того, Politeka.net сообщала об индексации пенсий: в Кабмине уточнили, на сколько и для кого с 1 марта возрастут выплаты.