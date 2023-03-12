Как сообщает Николаевская областная прокуратура, в Южноукраинске полицейский ударил бойца терробороны.

По данным следствия, капитан полиции, прибыв на место вызова о нарушении общественного порядка жителями многоэтажного дома в Южноукраинске, безосновательно ударил представителя местной территориальной обороны в живот.

Полицейскому Вознесенскому райуправлению полиции выдвинули подозрение в превышении служебных полномочий, сопровождавшихся применением насилия (ч. 2 ст. 365 УК).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется территориальным управлением ДБР, расположенным в городе Николаеве, при оперативном сопровождении ДВБ Нацполиции в Николаевской области.

Напомним, водитель сбил парня, который раздавал повестки и скрылся с места ДТП: сообщают СМИ.

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