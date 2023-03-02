В правительственном портале назвали три причины, освобождающие граждан от ответственности в случае неявки в военкомат.

  • Болезнь, не позволяющая самостоятельно двигаться.
  • Необходимость ухода за больной женой, мужем, ребенком, своими родителями или жены/супруга (эти лица должны проживать вместе с военнообязанным, также не должно быть близких родственников, способных взять уход на себя ) .
  • Открыто уголовное производство, применение административного взыскания или уголовного наказания в отношении военнообязанного или резервиста.

Для подтверждения уважительной причины следует предоставить соответствующие справки, официальные документы.

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«Белый билет» не является бесспорным основанием для освобождения от мобилизации.

В случае неявки в военкомат определяется видом повестки и количеством случаев, когда военнообязанный не пришел в ТЦК. Штраф составляет 8500 грн.

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ТЦК, военкомат, призывники, повестки

Если человек не приходит после вручения повестки три и более раза, на военнообязанного имеют право подать в суд и привлечь к уголовной ответственности. За неявку в военкомат по мобилизационному распоряжению грозит лишение свободы от 3 до 5 лет.

"Почему сидит в тылу подготовлен прочный потенциал, а именно: 13 938 прокуроров и следователей, 134 400 полицейских, 42 000 пограничников, 27 000 СБУ, 65 700 налоговиков и таможенников, 411 депутатов Верховной Рады, 23 600 депутатов местных советов",

"Сейчас их очередь идти на передовую, и не сидеть в теплых креслах"+

"И будут вручать повестки тепутатам и их сынишкам. Только ли бедным ребятам?" – пишут украинцы в комментариях.

Напомним, в Украине есть категории, которые освобождаются от военной службы, получая "белый билет", но есть нюанс.

А еще Politeka сообщала, что работа военкоматов изменится: в Минобороны анонсировали реформы, что известно.

Также Politeka писала, что мобилизованный из Ивано-Франковской области отказался воевать: мобилизованный получил срок из-за невыполнения приказа.