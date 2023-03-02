Срок военного положения и мобилизации мужчин от 18 до 60 лет продлен.

В правительственном портале назвали три причины, освобождающие граждан от ответственности в случае неявки в военкомат.

Болезнь, не позволяющая самостоятельно двигаться.

Необходимость ухода за больной женой, мужем, ребенком, своими родителями или жены/супруга (эти лица должны проживать вместе с военнообязанным, также не должно быть близких родственников, способных взять уход на себя ) .

Открыто уголовное производство, применение административного взыскания или уголовного наказания в отношении военнообязанного или резервиста.

Для подтверждения уважительной причины следует предоставить соответствующие справки, официальные документы.

«Белый билет» не является бесспорным основанием для освобождения от мобилизации.

В случае неявки в военкомат определяется видом повестки и количеством случаев, когда военнообязанный не пришел в ТЦК. Штраф составляет 8500 грн.

Если человек не приходит после вручения повестки три и более раза, на военнообязанного имеют право подать в суд и привлечь к уголовной ответственности. За неявку в военкомат по мобилизационному распоряжению грозит лишение свободы от 3 до 5 лет.