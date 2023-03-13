Однако эксперт не уверен, что цены на эти продукты возрастут уже завтра.

В Украине в ближайшее время может возникнуть дефицит нескольких основных овощей, включая помидоры и лук, что приведет к росту цен. Об этом сообщил Олег Пендзин, экономический эксперт и член Экономического дискуссионного клуба в комментарии Обозревателю.

Он указал, что уже сегодня есть дефицит лука, который, вероятно, подорожает. Что касается помидоров, то более четверти рынка покрывала Турция, однако теперь ситуация неопределенна, поскольку неизвестно, кто заменит турецких поставщиков.

Турция ограничила поставки помидоров в Украину, что может привести к дефициту овоща и росту его цены. Однако нельзя сказать, что это произойдет в ближайшее время. Польша может заменить Турцию как основного поставщика.

Однако эксперт не уверен, что цены на помидоры возрастут уже завтра. Он отметил, что Украина будет ориентироваться на импорт овощей, и основные производители помидоров находятся в Запорожской области (12-13%) и на Херсонщине (14%).

В то же время, возможна задержка в поставках, а также проблемы с безопасностью в связи с конфликтом на Донбассе.

Напомним, новые цены на "стратегические" продукты ударят по кошелькам украинцев: стоимость взлетела всего за месяц.

Кроме того, сообщалось, что стоимость молочки растет с каждым месяцем, неутешительный прогноз: когда изменятся цены.

Также Politeka.net писала, что важнейший для украинцев продукт ощутимо подорожал, и это не предел: как изменились цены на хлеб.