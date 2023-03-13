13 марта прогнозируется мокрый снег и дождь , а на западе возможны порывы ветра, сообщает Укргидрометцентр .

В некоторых областях Украины погода испортится еще больше.

Так, завтра, 13 марта в Украине облачно с прояснениями. Ночью в северных, днем в западных областях местами ожидается мокрый снег и дождь.

В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица.

Температура ночью будет 0-5°, днем 3-8° тепла, в южной части и Прикарпатье до 11° тепла.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных регионах местами сильные порывы 15-20 м/с.

В Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами ожидается небольшой мокрый снег, днем без осадков.

Температура по области ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла. В Киеве ночью 2-4° мороза, днем 6-8° тепла.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

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