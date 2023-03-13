В некоторых областях Украины погода испортится еще больше.
13 марта прогнозируется мокрый снег и дождь, а на западе возможны порывы ветра, сообщает Укргидрометцентр.
Так, завтра, 13 марта в Украине облачно с прояснениями. Ночью в северных, днем в западных областях местами ожидается мокрый снег и дождь.
В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица.
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Температура ночью будет 0-5°, днем 3-8° тепла, в южной части и Прикарпатье до 11° тепла.
Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных регионах местами сильные порывы 15-20 м/с.
В Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами ожидается небольшой мокрый снег, днем без осадков.
Температура по области ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла. В Киеве ночью 2-4° мороза, днем 6-8° тепла.
Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.
Напомним, гороскоп на март 2023 года для всех знаков зодиака расскажет, чего ждать с начала весны..
Как сообщала Politeka, названы удачные дни марта, когда можно браться за новые дела: опубликован лунный календарь 2023.
Также Politeka писала о "белой полосе", которая начнется у трех знаков Зодиака: кому улыбнется удача совсем скоро.