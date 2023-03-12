Более подробную информацию полиция предоставит с понедельника, а операция для пострадавшего запланирована на вторник.

В германском городе Франкфурт-на-Майне охранник гостиницы, который является кавказцем, жестоко избил украинского военного, приехавшего в Германию на лечение после полученного ранения, когда тот был в баре отеля в униформе ВСУ.

Генеральный консул Украины подтвердил этот факт в комментарии "Новинарня". Он сообщил, что украинский военный был доставлен в больницу с переломом челюсти и сотрясением мозга и нуждается в операции.

По информации из фейсбук-группы "Украинцы во Франкфурте-на-Майне", конфликт произошел в отеле Roomers, а нападавшим был чеченец.

Генеральный консул Украины во Франкфурте, Вадим Костюк, подтвердил, что произошедший инцидент был подтвержден. Он заверил, что консульство предоставит необходимую юридическую и другую помощь пострадавшему.

Костюк рассказал: "По нашей информации, в пятницу вечером наш военный зашел в бар отеля в униформе после своего визита. После нескольких замечаний со стороны персонала и охраны гостиницы о несоответствии его дресс-кода произошла речевая перепалка, а затем драка после попытки со стороны охраны (представитель народов Кавказа) вывести нашего бойца. В результате драки у нашего гражданина был перелом челюсти и сотрясение мозга. Полиция зафиксировала этот факт".

По словам Костюка, более подробную информацию полиция предоставит с понедельника, а операция для пострадавшего запланирована на вторник. Консульство поможет украинскому гражданину с переводом при подготовке к операции на челюсти, а затем поможет с подачей заявления в полицию и поиском адвоката.

Также консульство попытается получить видеозаписи из бара, где произошел инцидент, у полиции.

Напомним, боец ​​ВСУ сообщил хорошие новости из Бахмута.

Также сообщалось, что мама павшего защитника исполнила мечту сына.

Кроме того, Politeka.net писала, что известная актриса в объятиях Залужного решилась на откровение.