Во Львове будут судить трех пожарных ГУ ГСЧС из Донецкой области, которые перешли на сторону врага и работают на оккупантов.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Они предали присяге работника правоохранительного органа и добровольно принесли присягу на верность псевдореспублике.

«Они заняли должности в так называемом «Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР». Львовская областная прокуратура направила в суд обвинительные акты», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила еще одного вражеского агента, им оказался настоятель одного из храмов Украинской православной церкви Московского патриархата.

По данным следствия, протоиерей собирал информацию о дислокации Сил обороны на Сумщине, прежде всего, координаты мест базирования командных пунктов и составов с артиллерийским вооружением ВСУ

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