Во Львове будут судить трех пожарных ГУ ГСЧС из Донецкой области, которые перешли на сторону врага и работают на оккупантов.
Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.
Они предали присяге работника правоохранительного органа и добровольно принесли присягу на верность псевдореспублике.
«Они заняли должности в так называемом «Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР». Львовская областная прокуратура направила в суд обвинительные акты», – говорится в сообщении.
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