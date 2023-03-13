Соседи в Киеве наказали столичный "теплоэнерго" почти на 500 тысяч гривен.

Решение отсудить у "Киевтеплоэнерго" 486,5 тыс. грн в пользу трех жильцов одного из многоквартирных домов принял соломенский райсуд Киева, пишет Obozrevatel.

Таким образом, коммунальщики компенсируют 60 тыс. грн морального ущерба и около 420 тыс. материального ущерба.

А все из-за проблемы, которая знакома многим украинцам – порыв трубы.

Суд длился около двух лет. Согласно материалам суда, на чердаке произошел порыв трубы с горячей водой. В результате затопило три квартиры.

"Выявленные повреждения и дефекты были зафиксированы актом от 02.02.2021, составленным комиссией в составе работников ЖЭД № 906 за подписью начальника. Подтверждается, что потоп произошел в связи с невысокой интенсивностью водозабора и снижения температуры горячей воды, а также из-за неработающей системы" , – говорится в документах.

В результате «потопа», в комнатах трех квартир на потолке и обоях появились рыжие пятна, повреждена мебель.

Кроме того, произошла отслойка паркета.

"Киевтеплоэнерго" обязали заплатить трем пострадавшим квартирам 486,5 тыс. грн. Так, в каждой квартире оплатят ремонт, а также выплатят по 20 тыс. морального ущерба.

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