Во Львове Лычаковский районный суд присудил медсестре большой штраф за то, что она отказалась выполнить приказ начальника и не поехала в служебную командировку в зону боевых действий.

Как передает Zaxid.net со ссылкой на приговор суда за 8 марта 2023 года, у львовянки звание младшей сержантки и работает она в должности операционной медсестры нейрохирургического отделения в одной из воинских частей.

В ноябре 2022 года она отказалась выполнить приказ начальника и отправиться в служебную командировку в зону боевых действий.

В ходе досудебного расследования с прокурором было заключено соглашение о признании виновности.

Дело было рассмотрено судьей Сергеем Гиричем, который признал медсестру виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.402 УК (неповиновение) и оштрафовал на 102 тыс. грн. На приговор еще может быть подана апелляция.

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