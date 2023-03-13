Во Львове Лычаковский районный суд присудил медсестре большой штраф за то, что она отказалась выполнить приказ начальника и не поехала в служебную командировку в зону боевых действий.
Как передает Zaxid.net со ссылкой на приговор суда за 8 марта 2023 года, у львовянки звание младшей сержантки и работает она в должности операционной медсестры нейрохирургического отделения в одной из воинских частей.
В ноябре 2022 года она отказалась выполнить приказ начальника и отправиться в служебную командировку в зону боевых действий.
В ходе досудебного расследования с прокурором было заключено соглашение о признании виновности.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Есть погибшие, из-под завалов достают раненных: россияне ударили по жилым домам
Мощный ураган надвигается на Украину, погода испортится еще больше: где будет хуже всего
Две трагические новости: лидер "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка эмоционально обратился к украинцам
Тополя c "Антитіла" сделал очень правильное селфи возле посольства рф: "Напоминание для всех..."
Дело было рассмотрено судьей Сергеем Гиричем, который признал медсестру виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.402 УК (неповиновение) и оштрафовал на 102 тыс. грн. На приговор еще может быть подана апелляция.
Напомним, жильцы дома отсудили у коммунальщиков почти полмиллиона грн: сделают ремонты и выплатят по 20 тыс.
Решение отсудить у "Киевтеплоэнерго" 486,5 тыс. грн в пользу трех жильцов одного из многоквартирных домов принял соломенский райсуд Киева.
А еще Politeka сообщала, что в Украине хотят запретить пластиковые цветы.
Также Politeka писала, украинцы требуют отменить плату за доставку газа: "Это не целесообразно".