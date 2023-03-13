В Кропивницком 90-летняя волонтерка плетет коврики для украинских защитников.

Как сообщает издание "Точка доступа", Лидия Мищенко, которой не мешают ни возраст, ни болезни, запланировала произвести сотню изделий.

Всю жизнь женщина работала бухгалтером. Из Харьковщины в Кировоградскую область переехала в 2001-м году, после смерти мужчины. У него трое детей – дочь и двое сыновей. Один из сыновей женился на крапивничанке, и позвал мать переехать поближе к нему. Рукоделием женщина занимается около десяти лет. Сейчас плетет коврики для украинских защитников.

За три зимних месяца волонтер сплела для военных семь десятков цветных кружков. К одной из посылок приложила письмо с пожеланием украинским защитникам скорейшей победы. А путина, говорит, пусть заберет его родная земля.

Готовые коврики бабушки Лиды волонтеры вместе с другой помощью отправляют на передовую. Ребята, радуются, восхищаются – красивые.

"Узнали уже военнослужащие, приезжают, приходят и забирают. Говорят: "Мы блиндажи застилаем". Затем в машину на сиденье берут", - рассказывает она.

Кроме плетения кружок, бабушка Лида донатит на нужды армии из своей пенсии.

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