Быстрый рост цен в Украине продолжается – ценники в магазинах меняются почти каждый день.

Да, наиболее резкий рост цен наблюдается на фрукты и овощи. В частности, на лук, морковь, огурцы, помидоры. Аналитики объясняют это небольшими запасами, так что присутствие импортных товаров на украинском рынке увеличивается второй месяц подряд.

А вот наблюдавшиеся зимой перебои с электроэнергией, по словам аналитика УКАБ Светланы Литвин, особенно больно ударили не только по тепличному овощеводству и хранению овощей и фруктов, но и по молочному и мясному хозяйству, пишет Фокус.

Но эксперты ожидают, что с наступлением тепла расходы производителей несколько сократятся, а значит, цены на газ уменьшатся. Это особенно важно для производства молочных продуктов, и будет способствовать просадке цен на эту группу товаров в ближайшее время.

Тем не менее, дешеветь овощи начнут еще не скоро. Например, до мая цены на лук будут оставаться высокими – из-за дефицита этого овоща на мировом рынке растет его международная стоимость, а украинских запасов не хватает, поэтому импорт будет увеличиваться, и он будет не дешевым.

Кроме того, украинцам нужно готовиться к новому повышению цен на мясо.

В преддверии Пасхи, которую в 2023 году в Украине празднуют 16 апреля, эксперты не исключают традиционного сезонного весеннего подорожания свинины.

Между тем, заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало прогнозирует, что в течение первого полугодия 2023 года под влиянием сезонного фактора ожидается рост цен на фрукты на 10-15% и овощи на 15-20%.

Напомним, про возможный дефицит сразу двух основных продуктов - украинцев предупреждают о новом подорожании.

Кроме того, сообщалось, что стоимость молочки растет с каждым месяцем, неутешительный прогноз: когда изменятся цены.

Также Politeka.net писала, что самый важный для украинцев продукт значительно подорожал, и это не предел: как изменились цены на хлеб.